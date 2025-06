Referendum Muscarà | Dove sono finiti i manifesti?

Dove sono finiti i manifesti del referendum? Si parla spesso di censura, ma pochi si sono chiesti cosa sia realmente successo a quelle affissioni che dovevano informare e coinvolgere i cittadini. È possibile che siano stati stampati solo pochi esemplari e lasciati in un angolo? Marì Muscarà, consigliera regionale indipendente, solleva un allarme: l’assenza totale di comunicazione visiva a Napoli rischia di oscurare un momento importante di partecipazione democratica.

"Si parla tanto di censura, ma nessuno si è fatto una semplice domanda: i manifesti del referendum che fine hanno fatto? È possibile che abbiano stampato solo due manifesti, messi per sbaglio a via Tasso, e poi basta?". A lanciare l'accusa è Marì Muscarà, consigliera regionale indipendente della Campania, che punta il dito contro "l 'assenza totale di comunicazione visiva nella città di Napoli per il referendum sul lavoro". " Non c'erano degli spazi pubblici dedicati, i classici cartelloni in ferro che tutti conosciamo. Gli unici che ho visto a via Tasso sono rimasti vuoti.