Referendum Meloni guarda avanti | Opposizioni sconfitte il Paese reale è con noi

strumento di consapevolezza e di unità per il Paese reale. Mentre le opposizioni hanno cercato di sfruttarlo come un’arma politica, noi vediamo in questa consultazione un’opportunità per guardare avanti, rafforzare le nostre priorità e costruire un futuro più stabile e solidale. È tempo di ascoltare la voce dei cittadini e di proseguire insieme sulla strada del progresso e della crescita condivisa.

«Il referendum? Lo hanno usato come una clava per colpirci, trasformandolo in un potenziale plebiscito sul governo. È tornato indietro come un boomerang: si è trasformato in un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Referendum, Meloni guarda avanti: «Opposizioni sconfitte, il Paese reale è con noi»

In questa notizia si parla di: Referendum Meloni Guarda Avanti

Sondaggi Swg, il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco, Pd e M5s in negativo. Referendum, quanti vogliono votare oggi - Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%.

Referendum flop: la sinistra perde ancora. Un fallimento politico annunciato, quello di chi tenta di cancellare le proprie riforme, sprecando i soldi pubblici. Il Governo Meloni guarda avanti, ancora più forte di prima. Partecipa alla discussione

Referendum, Meloni guarda avanti: «Opposizioni sconfitte, il Paese reale è con noi»; Destra Pd contro il Nazareno. Schlein: «Andiamo avanti»; Referendum, Bignami (FdI): “Italiani bocciano la sinistra, Governo Meloni va avanti a testa alta”.

Referendum, Meloni guarda avanti: «Opposizioni sconfitte, il Paese reale è con noi» - Lo hanno usato come una clava per colpirci, trasformandolo in un potenziale plebiscito sul governo.

Per Meloni il governo più forte, 'un'alternativa non c'è' - Per la squadra guidata da Giorgia Meloni, quello voluto dal centrosinistra si è trasformato in un referendum sulle opposizioni stesse.

Referendum: l'idea del campo largo resiste, ma tensioni nel Pd - Il mancato raggiungimento del quorum non sembra pesare troppo sul percorso che Pd, M5s e Avs hanno avviato ...