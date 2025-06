Referendum Marturano Cgil | Non è andata come speravamo ma il consenso è aumentato

I risultati del referendum, anche a Padova e provincia, ci mostrano che, sebbene non abbiamo raggiunto l'obiettivo sperato, il consenso per la 232 è aumentato, segno che la nostra voce sta crescendo. Aldo Marturano, segretario generale della Cgil di Padova, riconosce gli aspetti positivi emersi e invita a riflettere sulle sfide future, riaffermando il nostro impegno nel continuare a lottare per i diritti dei lavoratori e per un cambiamento reale nel paese.

All'indomani dei risultati del referendum, il segretario generale della Cgil di Padova, Aldo Marturano, esprime delusione per l'esito, pur riconoscendo gli aspetti positivi emersi durante la campagna referendaria. Afferma Marturano: «I risultati del referendum, anche a Padova e provincia, ci.

Aldo Marturano, segretario CGIL Padova: «Referendum, ora tocca a noi!» - Aldo Marturano, segretario della Cgil di Padova, invita tutti i cittadini a partecipare attivamente al referendum del 8 e 9 giugno.

