Il referendum sul voto del 23 febbraio ha acceso un acceso dibattito sulla linea politica delle forze di maggioranza, con Riccardo Magi di +Europa che sottolinea come una parte consistente del Movimento 5 Stelle non abbia sostenuto questa iniziativa. La questione si trasforma così in un banco di prova per le alleanze e le scelte progressiste, aprendo un confronto fondamentale sul futuro della politica italiana. È evidente che...

“È evidente che c’è una parte consistente significati del Movimento Cinque Stelle che non ha sostenuto questo referendum, non sorprende. Anzi, è un punto di chiarezza. Però è un punto politico e di discussione politica tra le forze progressiste “. Lo ha dichiarato il segretario di +Europa Riccardo Magi in un punto stampa in piazza Montecitorio. “Oggi Conte ha detto che noi abbiamo allontanato la soluzione con il referendum. Voglio ricordare che Conte, quando ha governato, l’ha allontanata perché ha raddoppiato i tempi per la cittadinanza da due a quattro anni e con il Conte II è sceso a tre. Io credo che i leader come Conte dicano queste cose per non cambiare nulla, come Tajani”, ha aggiunto Magi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Magi: “Voto è frutto di politiche di destra di M5S e Pd, fare chiarezza”

