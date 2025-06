Referendum Landini fa autocritica Il leader della Cgil e la sconfitta | Obiettivo era il quorum | mancato

Roma, 10 giugno 2025 – Tira “aria dimessa” in casa Cgil. Maurizio Landini, leader della confederazione, non si nasconde dietro le parole: “L’obiettivo era il quorum, non l’abbiamo raggiunto; volevamo una giornata di vittoria ed è chiaro che non la festeggiamo”. La sconfitta evidenzia le sfide del sindacalismo italiano e apre un nuovo capitolo di riflessione e autocritica. Ma quali saranno i prossimi passi?

Roma, 10 giugno 2025 – Tira "aria dimessa" in casa Cgil. Ma perlomeno il segretario generale Maurizio Landini non si presta a giri di parole: "L'obiettivo era il quorum, non l'abbiamo raggiunto, volevamo che fosse una giornata di vittoria ed è chiaro che non la festeggiamo". Hanno infatti il pregio di saper far di conto i sindacalisti, perciò Landini non si perde nelle speciose considerazioni sui numeri della partecipazione ai referendum, che sin da prima della consultazione hanno appassionato il ceto politico anche più degli opinionisti. Serviva il quorum ed è stato mancato.

