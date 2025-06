Referendum l’affluenza non basta Bologna prima città in Italia Ma i 5 quesiti mancano il quorum

Bologna si riafferma come capitale della partecipazione democratica, con un’affluenza record superiore al 47% nei cinque referendum promossi da Cgil e associazioni. Tuttavia, nonostante l’impegno civico dei cittadini, nessuno dei quesiti abrogativi ha raggiunto il quorum necessario per la validità. Un dato che mette in discussione il coinvolgimento e la rappresentatività, anche in una delle città più attive d’Italia. Ma cosa significa tutto ciò per il nostro sistema democratico?

Bologna si conferma capitale della partecipazione. Ma neanche sotto le Due Torri nessuno dei cinque referendum abrogativi raggiunge il quorum. Partiamo dall’affluenza. A urne chiuse, Bologna è la città in assoluto più alto come affluenza, superiore al 47% per tutti e cinque i quesiti promossi dalla Cgil e dalle rete di associazioni per la cittadinanza. Se si allarga lo sguardo comprendendo la provincia, la media si abbassa a 44,6%. L’unico Comune dell’area bolognese dove è stato raggiunto il quorum, però, è Anzola dell’Emilia, che supera di alcune decimali il 50% (a centrare l’obiettivo c’è anche Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum, l’affluenza non basta. Bologna prima città in Italia. Ma i 5 quesiti mancano il quorum

