referendum la sconfitta del radicalismo di sinistra

perseguire un dialogo costruttivo e una democrazia partecipativa, i referendum rappresentano sempre uno specchio fedele delle pulsioni e delle tensioni che attraversano il nostro Paese. La recente sconfitta del radicalismo di sinistra nel referendum sulla cittadinanza ne è un chiaro esempio, rivelando come le preferenze popolari continuino a plasmare il destino politico nazionale. In questo scenario, comprendere i segnali della società diventa essenziale per costruire un futuro più inclusivo e rappresentativo.

Roma, 10 giugno 2025 – I referendum hanno segnato in Italia passaggi-chiave nella storia del Paese. Sono stati tornanti con una valenza politica potente che ha sancito sconfitte, anche di leadership, e rivelato tendenze emergenti dal profondo della società. Questo vale anche per le consultazioni sul lavoro (e, in questo caso, sulla cittadinanza). E vale anche nelle occasioni in cui non sia stato raggiunto il quorum. Ebbene, per quanto si voglia ricorrere ad argomenti speciosi o a sofismi, non c’è dubbio che l’esito del voto di questi giorni rappresenta una sconfitta politica soprattutto per Elly Schlein e Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net