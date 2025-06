Referendum la proposta di legge popolare per l’abolizione del quorum raggiunge le 50mila firme in 24 ore

In soli 24 ore, la proposta di legge popolare per abolire il quorum referendario ha superato le 50mila firme, dimostrando un forte coinvolgimento civico e una voglia di cambiamento. Questa iniziativa, portata avanti da Mario Staderini, ex radicale, rappresenta una sfida coraggiosa alla normativa attuale, aprendo nuove prospettive di partecipazione democratica. All’indomani dei cinque referendum su lavoro e diritti, questa mobilitazione segnala un momento cruciale nel panorama politico italiano.

La proposta di legge popolare per abolire il quorum referendario ha superato le 50mila firme in 24 ore. Tanto basta per portarla in Parlamento. La proposta di riforma costituzionale che chiede la cancellazione del quorum previsto dall'articolo che regola il referendum abrogativo, l' articolo 75 della Costituzione, è una battaglia politica di Mario Staderini, ex radicale e primo firmatario della proposta. All'indomani dei 5 referendum su lavoro e cittadinanza e in un momento storico di disinteresse generale verso la politica, i promotori del comitato "Basta quorum!" sostengono che "mantenere il quorum significa abolire i referendum ".

Referendum, proposta di legge popolare per l’abolizione del quorum. Staderini: “In 2 ore 1000 firme, a luglio in Aula” - In sole due ore, oltre 1000 cittadini hanno firmato digitalmente per sostenere l’abolizione del quorum nei referendum, un gesto che ribadisce la volontà di partecipazione popolare.

parte col botto la nuova iniziativa di @mariostaderini una proposta di legge d'iniziativa popolare contro il quorum. Firma e fai firmare! https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/3900018… Partecipa alla discussione

Noialtri quindici milioni di stronzi che abbiamo votato ai #referendum8e9giugno potremmo firmare questa proposta di legge di iniziativa popolare per l'abolizione del quorum. Sarebbe difficile ignorarla, se raccogliesse altrettante adesioni. Firma e RT: https://fir Partecipa alla discussione

