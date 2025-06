Referendum la profetica intervista di Landinipoche ore prima del voto

Poche ore prima del voto, Maurizio Landini aveva predetto con acume ciò che sarebbe accaduto. In un’epoca in cui i grandi eventi sembrano spesso sfuggire al loro significato reale, la sua intervista si rivela una bussola per comprendere le dinamiche politiche di questi giorni. Ora, a risultato ormai decretato, diventa evidente quanto le sue parole siano state una previsione lucida e profetica di un referendum ben più di un semplice esercizio di consultazione popolare.

Dopo giorni di silenzio elettorale, anche questo referendum finirà nel calderone dei grandi sprechi politici a uso e consumo della propaganda. Che il quorum fosse difficilissimo da centrare lo sapevano tutti, eppure la sinistra ha voluto il test per poter usare i voti raccolti esclusivamente contro Meloni. Operazione fallita, by Maurizio Landini. A questo punto urge ricordare l’intervista profetica che il segretario della Cgil aveva rilasciato venerdì a Tagadà (La7). Proprio la premier, gli faceva notare il padrone di casa Alessandro Orsingher, sottolineava come nel 2003 gli allora Democratici di sinistra fecero campagna per l’astensione al referendum sull’Articolo 18. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, la profetica intervista di Landini...poche ore prima del voto

