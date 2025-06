Referendum in città si sfiora il 33 percento

Il referendum a Fermo si è concluso con una partecipazione record di appena il 33%, dimostrando ancora una volta quanto spesso il voto sia un campo di battaglia acceso e divisivo. Mentre la discussione si infiamma, chi si oppone al quesito preferisce mantenere alta la sfiducia, spingendo molti a rimanere a casa. Un dato che riflette una realtà complessa: il coinvolgimento dei cittadini appare sempre più fragile e distante dagli obiettivi di partecipazione democratica, lasciando aperta la domanda: cosa serve davvero per risvegliare la voglia di votare?

Non è mai un voto pacifico quello per un referendum, ci si divide e se ne discute per settimane ma per chi è contrario ai quesiti l’impegno è sempre lo stesso: convincere i più a restare a casa. Anche stavolta è andata così, nonostante gli appelli degli ultimi giorni, nonostante riunioni e storie, spazi social e fotografie con la tessera. Il quorum del 50 per cento più uno dei votanti è rimasto lontanissimo, a Fermo provincia la media è del 30 per cento, Fermo città tocca il 33 per cento, in tutto il territorio su 129 mila aventi diritto al voto sono state al seggio nemmeno 30 mila persone. Il record è per Sant’Elpidio a Mare dove si votava anche per il ballottaggio del sindaco e il risultato è che ai referendum l’affluenza risulta del 48 per cento e oltre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum, in città si sfiora il 33 percento

