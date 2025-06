referendum il selfie sorridente di meloni e la frase contro schlein

Una semplice foto, un sorriso e una frase tagliente: così Giorgia Meloni risponde alle parole di Elly Schlein, interpretando con ironia le sue dichiarazioni sui referendum e il loro significato politico. La presidente del Consiglio non si è fatta intimidire dalle critiche e ha scelto di affrontare la discussione con una battuta, rafforzando il suo messaggio di fermezza e determinazione. Ma qual è il vero peso di questa presa di posizione?

Uno scatto sorridente, alcune bandiere alle spalle e una frase irrisoria: « Elly Schlein dice che i voti del referendum dicono no a questo governo.». Così la presidente del Consiglio Gio rgia Meloni ha reagito, via social, alle affermazioni della segretaria del Partito Democratico, che aveva interpretato l'esito della mobilitazione per Gaza e dei referendum su lavoro e cittadinanza come un segnale di sfiducia verso l'esecutivo. Non si è fatta attendere la contro-replica di Schlein, che ha rilanciato direttamente sotto il post della premier, accusandola di incoerenza. « La coerenza, questa sconosciuta!», ha scritto, allegando una dichiarazione del 2016 in cui Meloni, allora all'opposizione, difendeva il diritto al voto referendario.