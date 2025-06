Referendum il quesito sulla cittadinanza diventa un caso | quasi il 35% ha votato no anche il popolo di sinistra

Il referendum sulla cittadinanza si trasforma in un vero e proprio caso: quasi il 35% ha votato no, anche tra i cittadini di sinistra. Un risultato sorprendente, considerando il carattere divisivo del quesito. Chi avrebbe immaginato una così forte presa di posizione? Eppure, questo esito mette in discussione le convinzioni di molti, aprendo una nuova fase di confronto e riflessione sulla nostra società .

C'era chi se lo aspettava, trattandosi di un quesito «divisivo». Ma pure chi - forse la maggior parte - credeva che il sostegno espresso della maggior parte dei partiti di.

Referendum, la lista civica Rinnoviamo sostiene il 'Sì' nel quesito sulla cittadinanza - La lista civica Rinnoviamo sostiene con vigore il "sì" al referendum sulla cittadinanza. Ieri sera, presso il Volume Bar del Campus universitario di Forlì, si è svolto il dibattito pubblico “Essere Italiani Oggi”, organizzato per promuovere un confronto aperto in vista del referendum dell’8 e 9 giugno, riguardante la proposta di riduzione da.

Abbiamo scelto l’astensione al Referendum per tutti i 5 quesiti. Non votiamo il Referendum. Ne quelli sul lavoro, ne il quesito sulla cittadinanza, numero 5 del referendum che vorrebbe dimezzare da 10 a 5 gli anni di residenza per diventare italiani. #Astension Partecipa alla discussione

Voteremo a favore del quesito sulla cittadinanza, per il resto si tratta della campagna elettorale di Landini per diventare leader della sinistra. La mia intervista al @Corriere Partecipa alla discussione

