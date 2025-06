Referendum il leghista Claudiu Stanasel esulta | Schiaffo storico a PD e compagni

Il referendum si trasforma in un trionfo per il centro-destra, con la Lega che esulta e celebra un risultato considerato da molti come un vero e proprio schiaffo storico a PD e alle forze di centrosinistra. Claudiu Stanasel, vice presidente del consiglio comunale di Prato e capogruppo leghista, non ha nascosto la sua soddisfazione, evidenziando come l’esito rappresenti un segnale forte e chiaro. Le sue dichiarazioni riflettono la nuova fase politica che si apre, lasciando intuire cosa ci aspetta nel futuro.

Roma, 10 giu – Il centro-destra esulta per l’esito del referendum. In particolar modo in Toscana la Lega ha accolto con favore il riscontro avuto dell’elettorato italiano. Claudiu Stanasel, vice presidente del consiglio comunale di Prato, e capogruppo del Carroccio, l’ha infatti definito “ uno schiaffo storico a PD e compagni “. Le dichiarazioni del politico leghista. Le dichiarazioni dello stesso Stanasel, che ricopre anche il ruolo di consigliere nazionale del Mondo al Contrario, sono riportate in una nota: “ Il referendum promosso dalla sinistra italiana si è concluso con un clamoroso flop, segnando una delle bocciature popolari piĂą nette degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Referendum, il leghista Claudiu Stanasel esulta: “Schiaffo storico a PD e compagni”

