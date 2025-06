Referendum i sì sotto l’obiettivo 12,3 milioni Ecco dove si è votato di più e di meno E per la prima volta le donne superano gli uomini

Il referendum sotto l’obiettivo di 123 milioni di votanti ha rivelato tendenze sorprendenti: più donne che uomini, un risultato inaspettato. Il centrosinistra non raggiunge il traguardo prefissato, con solo 9 milioni di voti sulla cittadinanza. Crescono gli elettori nelle ZTL e nelle aree forti del Pd, mentre diminuiscono tra i sostenitori dei 5 Stelle. Un quadro che riflette sfide e cambiamenti nel panorama politico italiano, aprendo nuovi scenari di analisi e confronto.

Il centrosinistra non supera il traguardo che si era dato e sulla cittadinanza il dato si ferma a 9 milioni di votanti. Più elettori nelle Ztl e nelle aree «forti» del Pd, meno in quelle dei 5 Stelle.

La sconfitta dei referendum va ben oltre il mancato quorum. Sottratti i "no", i voti sono molti meno di 14 milioni, circa 12, mentre il dato notevole arriva dal quesito sulla cittadinanza: 35% di "no" e i "sì" ampiamente sotto la somma dei voti del "Campo largo".

6 milioni di lavoratori sotto i 1000€ al mese sono sufficienti a farci dire "BASTA"? Ad opporci alla schiavitù e andare a votare i Referendum anche solo per protesta? Per ribadire che non moriremo di fame in catene ?

Referendum dell'8 e 9 giugno, lo spoglio in diretta | Seggi chiusi, senza quorum: affluenza al 30,6%. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni»; Referendum 2025, affluenza definitiva al 30,6%. Quorum non raggiunto; Referendum senza quorum, affluenza al 30,6%. Schlein:14 milioni di voti, ci vediamo alle politiche - Aggiornamento del 09 Giugno delle ore 19:56.

Il referendum sulla cittadinanza è andato molto peggio del previsto - Nessuno dei referendum sul lavoro e sulla cittadinanza ha raggiunto il quorum: in totale hanno votato circa 14 milioni di persone, molte meno delle oltre 25,5 milioni che servivano per rendere valida ...

Referendum senza quorum, affluenza al 30,6%. Schlein:"14 milioni di voti, ci vediamo alle politiche" - Ripartiamo dai 14 milioni di voti" "Il nostro obiettivo era raggiungere il quorum: non l'abbiamo raggiunto, volevamo c ...

Referendum nullo, è un flop annunciato, in Sicilia peggio che altrove ma è costato 400 milioni - Nessuna sorpresa, era una cosa più che scontata ma i numeri di questo flop sono impietosi.