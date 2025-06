Referendum i no travolgono il quesito sulla cittadinanza | la sinistra prende la sveglia pure dai suoi elettori

Lo è perché il risultato dimostra che, anche di fronte a un tema sensibile come la cittadinanza, gli elettori hanno scelto di respingere l’onda politica e di affermare la loro volontà, dimostrando che le questioni più sentite non si risolvono con slogan o promesse, ma attraverso il coinvolgimento reale e una riflessione approfondita. Un segnale chiaro che la politica deve ascoltare e adattarsi alle esigenze della società.

Quasi il 35% dei cittadini che hanno votato ai referendum ha detto no al dimezzamento dei tempi per ottenere la cittadinanza. Il quesito era quello più “politico” e, in fin dei conti, anche più sensibile per la sinistra, sempre pronta a tuonare contro le politiche migratorie dell’esecutivo. Si tratta dunque di una debacle nella debacle complessiva dell’affluenza, rimasta al 30%. Lo schiaffo alla sinistra sulla cittadinanza facile. Lo è perché alla luce della politicizzazione che è stata fatta del voto, presentato dall’opposizione come l’avviso di sfratto al governo, è facile immaginare che la gran parte di quanti si sono recati alle urne sia tendenzialmente composta da elettori di sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, i no travolgono il quesito sulla cittadinanza: la sinistra prende la sveglia pure dai suoi elettori

In questa notizia si parla di: Referendum Quesito Cittadinanza Sinistra

Referendum, la lista civica Rinnoviamo sostiene il 'Sì' nel quesito sulla cittadinanza - La lista civica Rinnoviamo sostiene con vigore il "sì" al referendum sulla cittadinanza. Ieri sera, presso il Volume Bar del Campus universitario di Forlì, si è svolto il dibattito pubblico “Essere Italiani Oggi”, organizzato per promuovere un confronto aperto in vista del referendum dell’8 e 9 giugno, riguardante la proposta di riduzione da.

Il 35% di NO sul quinto quesito del referendum, quello sulla cittadinanza, con un elettorato quasi tutto di sinistra, è una sconfitta per Schlein. La base non la segue nemmeno su un tema simbolo. Leadership debole, linea confusa, sinistra spaccata. #Schlein # Partecipa alla discussione

Ok. La sinistra ha perso i referendum Ok. Gli italiani non vogliono regalare la cittadinanza ai migranti Vorrei fare però una riflessione a margine di questi dati evidenti. La sinistra, come vedete, non si rassegna neppure davanti a battaglie impopolari. Questa me Partecipa alla discussione

Risultati Referendum, i Sì al quesito sulla cittadinanza superano di poco il 60%; Referendum, il quesito sulla cittadinanza diventa un caso: quasi il 35% ha notato no, anche il popolo di sinis; I voti contro il quesito sulla cittadinanza sono di sinistra. Il Pd lo capirà?.

Referendum, il quesito sulla cittadinanza diventa un caso: quasi il 35% ha notato "no", anche il popolo di sinistra - C’era chi se lo aspettava, trattandosi di un quesito «divisivo».

Referendum, la cittadinanza breve indigesta pure a sinistra: il dato che umilia il Pd - La sinistra e la Cgil non sono riuscite a portare alle urne per votare ...

Referendum, oltre un elettore su tre ha detto NO sulla cittadinanza - Doppio schiaffo alla sinistra: non solo il quorum al referendum non è stato raggiunto, ma sul quinto quesito, quello sulla cittadinanza, in 4,6 milioni hanno detto NO ...