Referendum Gori Pd | battaglia incomprensibile ai più

Il referendum Gori e la posizione del PD si configurano come una battaglia ideologica, troppo complessa e tecnica per essere compresa facilmente dall’opinione pubblica. Questa scelta dà l’impressione che il partito si sia perso in un confronto che rischia di allontanarlo dalla sua stessa storia, alimentando confusione e divisioni. È forse giunto il momento di riscoprire il senso di unità e chiarezza per rispondere alle vere esigenze dei cittadini.

''Il PD si è infilato in una battaglia ideologica, troppo tecnica e quasi incomprensibile ai più, a traino della Cgil e contro la sua stessa storia''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, Gori (Pd): “battaglia incomprensibile ai più”

In questa notizia si parla di: Battaglia Incomprensibile Referendum Gori

Quando i dati sono ormai definitivi, la verità emerge impietosa: se si sottraggono i NO, il numero dei voti del fronte progressista che per mesi ha promosso il SÌ ai 5 referendum è abbondantemente inferiore ai voti che lo stesso raggruppamento ha conseguito al Partecipa alla discussione

Le ragioni della sconfitta (5): "Hanno perso loro, io invece ho vinto perché ho sempre pensato che questo referendum fosse una carciofata, e non lo dicevo solo per la mia grande signorilità. Cornuti!" Partecipa alla discussione

