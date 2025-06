Referendum Forza Italia presenta disegno di legge per aumento firme

Dopo il fallimento dei cinque referendum su lavoro e cittadinanza, Forza Italia risponde con una proposta audace: un disegno di legge per aumentare le firme necessarie, passando da 500.000 a un milione, e coinvolgere piĂą consigli regionali. Una mossa che potrebbe cambiare le regole del gioco, rafforzando la partecipazione democratica e aprendo nuove sfide per il sistema politico italiano. La battaglia per la rappresentanza continua a muoversi.

(Adnkronos) – All'indomani del mancato raggiungimento del quorum per i 5 referendum su lavoro e cittadinanza, il Gruppo di Forza Italia al Senato ha presentato oggi la proposta di modifica del primo comma dell’articolo 75 della Costituzione per l’aumento del numero di sottoscrizioni (da 500.000 a 1.000.000) e del numero di consigli regionali (da 5 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, Forza Italia presenta disegno di legge per aumento firme

In questa notizia si parla di: Referendum Forza Italia Presenta

Referendum 8 e 9 giugno, la linea astensionista di Forza Italia - Il 8 e 9 giugno 2025, gli italiani saranno chiamati a esprimere il proprio parere su cinque quesiti referendari abrogativi, centrati su lavoro e cittadinanza.

Lega e Forza Italia hanno disertato i confronti della RAI sui referendum. I due partiti non hanno partecipato alle tribune politiche sui quesiti, a differenza di Fratelli d’Italia e Noi Moderati. La più presente è Alleanza Verdi-Sinistra. Partecipa alla discussione

Curioso come Antonio Tajani parli di «spreco dei soldi degli italiani» per i referendum. Soltanto tre anni fa, nel 2022, si schierò apertamente per i Sì ai referendum sulla giustizia, quando l’affluenza fu del 20%, la più bassa della storia. Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum, Forza Italia presenta un ddl per raddoppiare il numero di firme; Referendum, Forza Italia presenta disegno di legge per aumento firme; Lega e Forza Italia hanno disertato i confronti della RAI sui referendum.

Referendum, Forza Italia presenta disegno di legge per aumento firme - La proposta di modifica riguarda il primo comma dell’articolo 75 della Costituzione ...

Forza italia propone di raddoppiare il numero di firme e consigli regionali necessari per i referendum abrogativi - 000 a un milione le firme e da cinque a dieci i consigli regionali necessari per indire referendum abrogativi, per limitarne l’uso eccessivo in Itali ...

Referendum, Conte rilancia post di Meloni del 2016: “Sei cambiata”. Ddl di FI per raddoppiare firme - Il leader 5S contro la premier tira in ballo i quesiti di nove anni fa sulle trivellazioni in mare.