Referendum flop rivolta contro Schlein | Ora cambiare Ma lei nega la sconfitta

Il consenso si sgretola sotto i colpi di un’affluenza da record negativo, lasciando l’Italia a riflettere sul futuro della partecipazione democratica. La strategia di Elly Schlein, improntata a una gestione rischiosa e impulsiva, si rivela un fallimento su tutta la linea. Ora, tra sconfitta e rinascita, il dibattito si infiamma: cambiare davvero è possibile, o è giunto il momento di ripensare le proprie scelte?

Stavolta è lei che non «li ha visti arrivare». Nel senso che l'affluenza alla tornata referendaria è stata un mezzo disastro. Una debacle “fai da te”, costruita e perseguita fino all'ultimo secondo da un'improvvida guidatrice: Elly Schlein. La segretaria del Pd ha cavalcato i referendum sul lavoro di Maurizio Landini per organizzare una sorta di congresso interno. E stabilire un diritto di proprietà acquisito: «Guai a chi interferisce». Finisce in un altro modo, un po' come in un videogioco di ultima generazione. Nell'ultima schermata compaiono i protagonisti del passato e stringono d'assedio l'eroina del presente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum flop, rivolta contro Schlein: "Ora cambiare". Ma lei nega la sconfitta

