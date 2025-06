referendum flop e quorum lontanissimo

Il referendum di oggi a Firenze ha confermato quanto sia difficile coinvolgere i cittadini nelle decisioni chiave, con una partecipazione attorno al 30% e un quorum ormai irraggiungibile. La sfida lanciata dal Campo Largo e da Maurizio Landini contro il governo Meloni si rivela fallimentare, evidenziando un crescente distacco tra istituzioni e cittadini. Resta da capire quali siano le conseguenze di questa bassa affluenza sul futuro politico del paese.

