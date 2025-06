Referendum ennesimo flop | e una proposta di legge potrebbe affossarli definitivamente

Il panorama referendario italiano si prepara a un nuovo capitolo: tra il flop di recenti consultazioni e una proposta di legge rivoluzionaria, Forza Italia punta a cambiare le regole del gioco. Con l’obiettivo di semplificare le procedure e aumentare la partecipazione, il partito ha depositato in Senato una proposta per portare a un milione le firme necessarie. Questa mossa potrebbe segnare la fine dei fallimenti referendari e rilanciare il ruolo dei cittadini nella politica.

Forza Italia ha depositato in Senato una proposta per portare le firme necessarie per proporre un referendum a 1 milione. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Referendum, ennesimo flop: e una proposta di legge potrebbe affossarli definitivamente

In questa notizia si parla di: referendum - proposta - ennesimo - flop

Referendum, proposta di legge popolare per l’abolizione del quorum. Staderini: “In 2 ore 1000 firme, a luglio in Aula” - In sole due ore, oltre 1000 cittadini hanno firmato digitalmente per sostenere l’abolizione del quorum nei referendum, un gesto che ribadisce la volontà di partecipazione popolare.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum, ora Forza Italia vuole raddoppiare fino a un milione le firme per richiederlo; Record di no alla cittadinanza. Accuse ai 5S dai promotori; Cittadinanza flop, i risultati del quesito: piĂą di uno su tre ha votato no.

Referendum, ora Forza Italia vuole raddoppiare fino a un milione le firme per richiederlo - Dopo il flop dell'affluenza al referendum, si riapre il dibattito sulla necessità di rivedere le regole che lo disciplinano ...

Referendum, affluenza flop (è poco sotto al 30%): il campo largo implode per l’ennesima volta - Ma che ai seggi andassero così pochi elettori, forse nemmeno Elly Schlein & C.

Referendum senza quorum, centrodestra esulta: "Ora governo è più forte" - Tra meme e sfottò social nei confronti delle opposizioni la maggioranza festeggia per il mancato quorum ai cinque quesiti referendari, con l'affluenza che si è fermata poco sopra il 30% ...