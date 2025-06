Referendum e déjà vu | soliti errori Pd ed effetto Renzi

Il referendum del 8 e 9 giugno 2025 si inserisce in un contesto di scarsa affluenza alle urne: alle ultime elezioni, il dato medio di partecipazione si aggira intorno al 46-50%, con esempi recenti come le regionali Emilia Romagna (46.42%) o Lazio (37.20%), spesso ben sotto il quorum obiettivo. Dal punto di vista politico, questo scenario evidenzia come i cittadini manifestino sempre più disaffezione o distacco nei confronti degli strumenti di partecipazione democratica, un elemento che potrebbe influire decisivamente sull’esito di questa consultazione, e non solo.

Referendum 8 e 9 giugno 2025. Prima il dato oggettivo. Poi il dato politico. Il dato oggettivo riguarda il quorum referendario in un contesto in cui alle urne per le elezioni va si e no la metà degli aventi diritto. Qualche esempio recente di affluenza? 49.69% Europee 2024, 46.42% elezioni regionali Emilia Romagna 2024, 45.97% regionali Liguria 2024, 49.81% regionali Basilicata 2024, 41.68% regionali Lombardia 2023 e 37.20% regionali Lazio 2023. Per non parlare di ballottaggi per l’elezione dei sindaci quasi sempre ampiamente al di sotto a ipotetici quorum in termini di affluenza. Dati in cui stanno dentro i risultati di tutti i partiti al via. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it