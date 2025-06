Referendum dove trionfano i contrari ai migranti | dato-choc

Il panorama politico italiano si scuote di fronte a un risultato inatteso: i referendum, spesso considerati strumenti di partecipazione democratica, si sono trasformati in un flop per il campo largo, con l’esempio più eclatante della cittadinanza. In provincia di Bolzano e in oltre trecenti Comuni italiani, i contrari al dimezzamento dei tempi per ottenere la cittadinanza hanno prevalso, segnando una svolta sorprendente nel panorama delle posizioni politiche. Un dato che invita a riflettere sulle tendenze sociali e sui desideri degli italiani, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro del Paese.

I referendum non solo si sono rivelati un grande flop per il finto-campo largo ma uno di essi, quello sulla cittadinanza, è diventato addirittura un boomerang per le sinistre. In provincia di Bolzano, giusto per farsi un’idea, i “no” al dimezzamento degli anni (da dieci a cinque) per ottenere la cittadinanza italiana hanno superato i “sì”: 52 a 48. Stesso film in oltre trecento Comuni italiani. I più popolosi, da nord a sud: Massafra (Taranto), Eraclea (Venezia), Porto Viro (Rovigo), Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), Santa Croce Camerina (Ragusa), Madesimo (Sondrio). A Velturno, in Val d’Isarco, 7 per cento di affluenza totale: record negativo italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, dove trionfano i contrari ai migranti: dato-choc

