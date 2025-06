Referendum continua il mal di quorum | da 30 anni la soglia è un miraggio

Da tre decenni, il mal di quorum accompagna i referendum italiani, con la soglia del 50% più uno degli aventi diritto che resta un obiettivo irraggiungibile. Con circa 51 milioni di cittadini chiamati alle urne, questa soglia appare sempre più come un miraggio lontano. La domanda nasce spontanea: fino a quando continueremo a confrontarci con questa sfida? È giunto il momento di ripensare al sistema per garantire che la partecipazione popolare abbia un peso reale nel nostro Paese.

(Adnkronos) – Il referendum non guarisce dal mal di quorum. Anche questa volta la soglia dei 26 milioni (circa) di votanti resta un miraggio. Per la Costituzione il quesito abrogativo deve ottenere il voto del 50% più uno degli aventi diritto (in Italia circa 51 milioni di persone) per essere valido. In assoluto su 72 .

