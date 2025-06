Referendum Conte | Milioni di cittadini rivendicano maggiori tutele sul lavoro governo sbertucciai il problema

Milioni di cittadini italiani hanno espresso chiaramente il loro desiderio di maggiori tutele sul lavoro, attraverso il referendum e il sostegno ai quesiti proposti. Tuttavia, il governo sembra ignorare queste richieste, sminuendo una questione cruciale come i salari bassi e il mancato riconoscimento del salario minimo. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, invita a riflettere sull’importanza di ascoltare la voce dei cittadini e di agire concretamente per migliorare le condizioni lavorative.

“Questo governo sbertuccia un problema serio come i salari con potere d’acquisto molto basso; non hanno neanche voluto riconoscere il salario minimo “. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a margine di un evento sul ruolo delle politiche economiche nella promozione della pace. Conte ha ribadito che milioni di cittadini hanno votato sì ai referendum con quesiti relativi al lavoro per chiedere “ maggiori tutele “, e ha attaccato l’atteggiamento del governo. Scettico, invece, sul referendum cittadinanza, pur avendo votato “sì” al quesito. “È una battaglia giusta ma lo strumento ci ha lasciati perplessi – ha spiegato – lo strumento migliore per noi è lo Ius scholae. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it