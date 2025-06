Referendum ci avviamo verso un sistema tardo democratico in cui i diritti politici non verranno più esercitati dai cittadini

Il futuro della democrazia italiana sembra pendere da un filo sottile, mentre ci avviamo verso un sistema in cui i cittadini eserciteranno sempre meno i propri diritti politici. La fiducia in figure come Landini, più interessato alle poltrone che alla tutela dei lavoratori, si scontra con la realtà di un sistema che rischia di perdere la sua legittimità . In questo scenario, le scelte compiute nel referendum rappresentano un campanello d’allarme di cui non possiamo più ignorare le conseguenze.

Ci si affida a uno come Landini, convinti che tuteli i diritti dei lavoratori, quando tutela unicamente la propria poltrona. Eppure, a modo suo, ha ragione Che io detesti Antonio Tajani e' cosa talmente nota che non sto a ripeterla. Alla notizia del mancato raggiungimento del quorum nei refer.

