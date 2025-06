Referendum c' è un Comune del Milanese che ha raggiunto il quorum

Il referendum di giugno, che ha coinvolto numerosi cittadini italiani, ha visto un esito diverso in alcuni Comuni dell'hinterland milanese. Mentre la maggior parte degli elettori ha lasciato il quorum irraggiunto, a Cernusco sul Naviglio si è celebrato un importante risultato: il raggiungimento del quorum, simbolo di partecipazione e interesse civico. Un segnale forte di coinvolgimento che apre nuovi scenari per il futuro locale e nazionale, dimostrando come la volontà popolare possa ancora fare la differenza.

Il referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno non ha raggiunto il quorum. Dunque, nulla di fatto. C'è però un Comune nell'hinterland di Milano che ha sfondato quella soglia. Si tratta di Cernusco sul Naviglio dove, insieme ai cinque quesiti referendari, si votava il nuovo sindaco nel ballottaggio.

Terni, referendum abrogativi: “Sostenere la massima partecipazione”. L’assessore Iapadre: “Il Comune risparmia 15 mila euro” - In occasione delle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno, il comune di Terni si prepara a sottoporre cinque quesiti all'elettorato, promuovendo la massima partecipazione.

C'è una crisi della Democrazia in Italia? Il #Referendum non ha raggiunto il quorum, ne stiamo parlando ora a #4disera in diretta su #Rete4 con i nostri ospiti Partecipa alla discussione

Intanto anche a Saronno e a Cernusco sul Naviglio i sindaci sono di CSX. A Cernusco pare anche che si sia raggiunto il quorum del referendum. Salvini che dice? Partecipa alla discussione

Referendum senza quorum, affluenza al 30,6%. Schlein:14 milioni di voti, ci vediamo alle politiche - Aggiornamento del 09 Giugno delle ore 19:56; Quali sono i risultati dei cinque referendum abrogativi secondo i dati del ministero dell'Interno; Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025: a Bagheria concluse le operazioni di scrutinio. Nessun quesito ha raggiunto il quorum.

I 28 comuni in cui si è raggiunto il quorum: Quali sono e com’è andata - La geografia nascosta del voto: in poche roccaforti civiche, i referendum hanno davvero mobilitato gli elettori ...

Referendum: niente di fatto. Comuni sotto al quorum. Affluenza, vince Capraia - Il rammarico di Rossi (Cgil): "Temi centrali, esce un messaggio politico forte".

