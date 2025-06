Referendum alle urne solo il 30% | i sì di poco oltre i 12,3 milioni Ecco la mappa del non voto | le Ztl più favorevoli alla cittadinanza

Il referendum si avvicina, con le urne aperte solo il 30, mentre i voti totali superano i 123 milioni. La mappa del non voto si ridisegna, e le ZTL emergono come simbolo di consenso cittadino. Il centrosinistra supera di poco il centrodestra nelle scorse politiche, considerando anche i seggi esteri, con una maggiore affluenza nelle aree più votate dal Pd. Ma cosa significa tutto questo per il futuro della nostra democrazia? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Il centrosinistra supera di poco i voti del centrodestra alle scorse politiche conteggiando i seggi esteri. Più elettori nelle aree «forti» del Pd, meno in quelle dei 5 Stelle. Le ztl più favorevoli alla cittadinanza.

Referendum, i risultati in diretta: affluenza poco sopra il 30% - Il countdown è iniziato: con l’affluenza poco sopra il 30%, la sfida al quorum si fa sempre più ardua.

Niente da fare per i quattro referendum sul lavoro e per quello sulla cittadinanza. L'affluenza alle urne si è fermata poco oltre il 30% per tutti e cinque i quesiti, venti punti sotto il quorum necessario per la validità della consultazione popolare

Oltre 11 mila diciottenni al debutto alle urne #Milano #9giugno #referendum2025 #Referendum #referendum8e9giugno #ReferendumCittadinanza #ReferendumLavoro

Referendum 2025, affluenza definitiva al 30,6%. Quorum non raggiunto; Referendum senza quorum, affluenza al 30,6%. Schlein:14 milioni di voti, ci vediamo alle politiche - Aggiornamento del 09 Giugno delle ore 19:56; Referendum dell'8 e 9 giugno, lo spoglio in diretta | Seggi chiusi, senza quorum: affluenza al 30,6%. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni».

Referendum, niente quorum . Al voto il 33,45% dei ferraresi. Bene il lavoro, flop cittadinanza - Nel capoluogo di provincia la percentuale di affluenza è salita fino al 39,38 per cento.

Referendum senza quorum, il centrodestra esulta - Niente da fare per i quattro referendum sul lavoro e per quello sulla cittadinanza.

Referendum falliti. E’ andato alle urne solo il 30,6% degli elettori. Torino oltre il 40 per cento - A Torino città il 40 % è stato toccato in centro, parte della collina e le zone limitrofe a Mirafiori.