Il referendum a Rimini ha evidenziato un’affluenza tra le più basse d’Emilia Romagna, con solo il 31,1% di cittadini che sono usciti di casa per esprimere il proprio voto. Un dato che riflette un crescente disinteresse e l’apatia verso le decisioni politiche, mentre alle urne si sono presentati pochi elettori, soprattutto in un contesto di scarsa partecipazione nel centrodestra e una sconfitta evidente per il PD. La domanda ora è: quale futuro ci attende?

Meno di un riminese su tre è andato a votare ai referendum. Tra domenica e ieri mattina, si è recato ai seggi solo il 31,1% degli elettori. Dopo Piacenza (27,8%) siamo la provincia con l’affluenza più bassa in Emilia Romagna. Un dato che non sorprende, anzi. Che aria tirasse lo si era capito domenica: alle 23 aveva votato solo il 22,48% degli elettori. Tutti al mare, urne quasi deserte. Ieri non è andata meglio. Un flop, qui come nel resto d’Italia. Addio quorum. Con la sinistra, la Cgil, i comitati del ’sì’ costretti a leccarsi le ferite. LA MAPPA DEL VOTO. I comuni con la più alta percentuale di votanti sono stati quelli in cui governa il centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum: al voto solo uno su tre. A Rimini affluenza tra le più basse. Il centrodestra: "Disfatta per il Pd"

