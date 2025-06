Referendum Adorno M5S | Quorum anacronistico

Il referendum Adorno M5S ha acceso il dibattito sulla modernità delle norme partecipative, svelando un quorum ritenuto ormai anacronistico. La sconfitta non riguarda soltanto i risultati, ma la perdita di un diritto fondamentale: la possibilità di influenzare le decisioni e di sentirsi protagonisti del cambiamento. È un campanello d’allarme che ci invita a riflettere sul valore della democrazia e sull’importanza di rinnoverne gli strumenti per garantirne la vitalità e l’efficacia nel tempo.

"Abbiamo perso, sì. Ma soprattutto ha perso la democrazia. Ha perso il diritto alla partecipazione, ha perso la voglia di incidere sulle scelte, ha perso chi sperava in un’alternativa. E dispiace enormemente per i lavoratori precari, per i giovani del nostro paese, per chi attendeva una tutela. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Referendum, Adorno (M5S): "Quorum anacronistico"

