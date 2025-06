Referendum abrogativi Forza Italia presenta un ddl per raddoppiare le firme necessarie

Nel contesto politico italiano, Forza Italia alza la posta sulla soglia dei referendum abrogativi, proponendo di raddoppiare i firmatari necessari. Una mossa che mira a rendere più difficile l’avvio di consultazioni popolari, riflettendo le tensioni tra partecipazione democratica e stabilità istituzionale. Dopo gli esiti delle consultazioni estive, Antonio Tajani aveva già espresso preoccupazione. Ora, il partito si prepara a una possibile battaglia legislativa: sarà questa la svolta che cambierà il volto della democrazia italiana?

Forza Italia ha presentato «la proposta di modifica del primo comma dell’articolo 75 della Costituzione, disponendo l’aumento del numero di sottoscrizioni ( da 500 mila a un milione ) e del numero di consigli regionali (da 5 a 10) per la richiesta di referendum abrogativo ». Lo ha reso noto il gruppo di FI in Senato. Una volta avuta la certezza del mancato quorum in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno, Antonio Tajani aveva auspicato un innalzamento delle firme necessarie, visto l’alto esborso di denaro pubblico per organizzare le consultazioni, a fronte di un’affluenza estremamente limitata ( c’è chi propone anche l’abolizione del quorum ). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum abrogativi, Forza Italia presenta un ddl per raddoppiare le firme necessarie

Referendum 8 e 9 giugno, la linea astensionista di Forza Italia - Il 8 e 9 giugno 2025, gli italiani saranno chiamati a esprimere il proprio parere su cinque quesiti referendari abrogativi, centrati su lavoro e cittadinanza.

Perché astenersi dal voto al referendum non è scandaloso, anzi… Quando si parla di referendum, spesso si sente dire che votare è un dovere civico, un diritto conquistato con fatica e un’occasione per far sentire la propria voce. Ma cosa succede se, invece di Partecipa alla discussione

