Il referendum, soprattutto rivolto agli elettori dell'AVS, ha mostrato ancora una volta le sfide della partecipazione democratica in Italia. Con il quorum non raggiunto, si conferma come un’altra occasione mancata di coinvolgimento civico. Come già accaduto in passato, il boicottaggio "all’italiana" si ripete, evidenziando la necessità di rinnovare il nostro impegno politico e sociale. La domanda ora è: come possiamo invertire questa tendenza?

di Giovanni Muraca Il quorum non è stato raggiunto. Come ovvio che succedesse, il referendum “all’italiana” è stato boicottato già dalla sua nascita. Non che sia la prima volta: come raccontato dalle firme del giornalismo italiano, l’abbiamo visto fare altre volte (e in passato anche dalla stessa sinistra). L’analisi che salta subito all’occhio è quella pubblicata da Swg per il tg La7 del 9 giugno, che ha fatto una stima basata sul rapporto affluenzaelettorato. Tutti pensavano che il Pd sarebbe stato il primo partito in testa per persone votanti, ma ciò non è avvenuto. A sorpresa, il rapporto lascia a bocca aperta perché è Alleanza Verdi e Sinistra ad aggiudicarsi il primo posto della stima, staccando di 4 punti percentuali (62% dei 13 milioni di persone che hanno votato) il partito guidato da Elly Schlein, che si attesta al 58%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, a votare sono stati soprattutto elettori Avs: un messaggio per Elly Schlein

