Referendum A Modena ha votato il 43,91% degli aventi diritto

Il referendum a Modena ha visto la partecipazione di circa il 44% degli aventi diritto, con una affluenza tra 58.980 e 59.045 votanti. Nonostante l'entusiasmo, i cittadini modenesi hanno scelto di non superare il quorum del 50% a livello nazionale. Questa partecipazione, seppur significativa, riflette le sfide e le aspettative sui temi di lavoro e cittadinanza che hanno coinvolto tutta Italia. L’adesione al voto rimane un elemento cruciale nel panorama democratico, sottolineando l’importanza di un coinvolgimento attivo nella vita pubblica.

Sono stati tra i 59.045 (43,97%) e i 58.980 (43,92%), a seconda delle schede ritirate in base ai quesiti, i modenesi che domenica 8 e lunedì 9 giugno hanno votato per i cinque Referendum su lavoro e cittadinanza che non hanno raggiunto il quorum del 50 per cento a livello nazionale. L’adesione al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Referendum. A Modena ha votato il 43,91% degli aventi diritto

