Referendum a Imola vota il 42% I partiti guardano già alle Comunali Panieri | Serve una proposta larga

In un panorama politico in evoluzione, Imola si distingue con un’affluenza al referendum del 42%, ben al di sopra della media nazionale del 30%. Mentre i partiti guardano alle imminenti comunali con attenzione, emerge la necessità di una proposta politica ampia e condivisa. Se da un lato Medicina registra il maggior entusiasmo, dall’altro Castel del Rio mostra un interesse più contenuto. Per quanto difficile confrontare referendum e amministrative, è evidente che il coinvolgimento civico resta fondamentale per il futuro della nostra comunità.

Si ferma attorno al 42%, contro una media nazionale del 30%, l’affluenza imolese al referendum su lavoro e cittadinanza. Nel circondario, il comune nel quale si è votato di più tra domenica e ieri è stato Medicina, dove il 43,50% degli elettori si è recato alle urne; quello con meno folla al seggio, invece, Castel del Rio (affluenza al 32,94%). Per quanto risulti difficili paragonare una consultazione referendaria con un’elezione amministrativa, da ieri i partiti si interrogano su quali indicazioni trarre in ottica comunali 2026. L’affluenza è ben lontana da quella che ci si aspetta la prossima primavera (nel 2020 votò quasi il 67% degli aventi diritto), ma rappresenta comunque una base di partenza per provare a imbastire qualche ragionamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum, a Imola vota il 42%. I partiti guardano già alle Comunali. Panieri: "Serve una proposta larga"

