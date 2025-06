Referendum 8-9 giugno | al Nord si vota di più Al Sud la maggiore percentuale di Sì Le corrispondenze con il reddito e il caso Alto Adige

Il referendum del 8 e 9 giugno rivela ancora una volta le sfide e le differenze che attraversano l’Italia. Al Nord si registra una partecipazione più alta, mentre al Sud si assiste a un coinvolgimento minore, trend evidente anche nelle grandi città rispetto alle aree provinciali. Ma cosa ci dice questa distribuzione sul nostro Paese? Le mappe elaborate sui dati del Viminale svelano un quadro complesso che va oltre i punti cardinali, riflettendo le sfumature sociali ed economiche di un’Italia in continua evoluzione.

Si vota di più al Nord e nelle grandi città. Meno al Sud e in provincia: i dati di affluenza ai cinque referendum dell’ 8 e 9 giugno restituiscono una tendenza nota che si ripete a ogni tornata elettorale. Ma la distribuzione del voto (e il suo andamento nel merito) dicono che non è solo sui punti cardinali che si possono verificare le disparità di comportamento degli elettori nel Paese. Le mappe elaborate sulla base dei dati del Viminale permettono infatti di rilevare una sovrapposizione tra partecipazione elettorale e reddito medio, non solo sull’asse Nord-Sud, ma anche tra pianura-montagna e tra città – provincia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum 8-9 giugno: al Nord si vota di più. Al Sud la maggiore percentuale di Sì. Le corrispondenze con il reddito e il caso Alto Adige

In questa notizia si parla di: referendum - giugno - nord - vota

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

“Più conosci la legge sulla cittadinanza, più ti rendi conto che va cambiata”. Secondo il sondaggio di @you_trend, il 52% degli italiani vorrebbe abbassare a 5 anni il requisito di residenza legale per ottenere la cittadinanza. L’8 e 9 giugno #IoVotoSì #Referend Partecipa alla discussione

Referendum Cittadinanza (@RefCittadinanza) Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Niente quorum per il referendum. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni»; Affluenza referendum, quali sono i 28 Comuni dove si è raggiunto il quorum; Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno, le informazioni utili.

Referendum 8 e 9 giugno, i risultati definitivi con la mappa del voto in Italia - L'affluenza complessiva ai referendum dell'8 e 9 giugno si è fermata al 30,5%, insufficiente per il quorum, ed è stata omogenea per tutti e cinque i ...

Risultati referendum, i dati del ministero dell'Interno - Inizia lo spoglio: gli aggiornamenti sul quorum e i risultati ...

Referendum: niente quorum, affluenza al 30% - LA CRONACA DELLA GIORNATA - Il vicepremier: 'Abbiamo speso tanti soldi, servono più firme'.