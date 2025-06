Referendum 2025 | l’umiliazione del Pd

il popolo e le istituzioni, lasciando il centrosinistra in una posizione di debolezza politica. I risultati del weekend mettono in discussione la percezione di consenso e aprono una fase di riflessione e rinnovamento necessario per affrontare le sfide future. È evidente che l'Italia chiede ascolto e risposte concrete, non slogan vuoti o promesse incumpribili.

Ne esce umiliata la sinistra dal weekend dedicato al Referendum. In particolare gli italiani dicono no alla cittadinanza facile. Il mancato raggiungimento del quorum nei referendum sul lavoro promossi dalla Cgil, sostenuti dal Partito Democratico e da altre forze del cosiddetto "campo largo", ha segnato una battuta d'arresto politica evidente. Con un'affluenza ferma poco sopra il 30%, la consultazione ha rivelato una profonda disconnessione tra le forze promotrici e l'elettorato. Se da un lato Maurizio Landini ammette apertamente il fallimento dell'obiettivo di cambiare le l lavoro, dall'altro Elly Schlein cerca di valorizzare il dato dei 14 milioni di votanti, ma il risultato resta una sconfitta sul piano politico e comunicativo.

