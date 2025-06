Referendum 2025 in città affluenza superiore alla media nazionale ma niente quorum

A Bergamo, il weekend dei referendum su lavoro e cittadinanza ha registrato un’affluenza superiore alla media nazionale, con percentuali in crescita rispetto al resto d’Italia. Tuttavia, nonostante l’interesse locale, i dati complessivi di provincia mostrano un coinvolgimento inferiore, evidenziando come la partecipazione sia un fenomeno complesso, influenzato da molteplici fattori. Un risultato che invita a riflettere sulle dinamiche della partecipazione democratica nel nostro territorio.

Nella città di Bergamo l’affluenza ai referendum su lavoro e cittadinanza che hanno avuto luogo domenica 8 e lunedì 9 giugno è stata superiore alla media nazionale. La percentuale in Italia è stata del 30,58%, mentre nel capoluogo si è attestata a circa 6 punti in più in ognuno dei cinque quesiti. Alla luce dei dati del ministero degli interni, considerando sia il capoluogo sia la provincia nel complesso, invece, il dato è inferiore alla media nazionale fermandosi attorno al 28,8%. Per quanto riguarda i voti espressi, i sì hanno avuto di gran lunga la meglio arrivando all’87-89% mentre i no si sono limitati al 10-12% nei primi quattro quesiti legati ai temi del lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Referendum 2025, in città affluenza superiore alla media nazionale ma niente quorum

