Redona riapre il giardino di via Lombardia C’è una nuova area cani | Richiesta dai residenti

Redona riapre il suo giardino di via Lombardia, un’oasi verde tornata fruibile grazie a un’attenta riqualificazione, e ora più vicina alle esigenze dei residenti. Da oggi, l’area include una nuova zona cani, richiesta con entusiasmo dalla comunità, che garantisce uno spazio sicuro e dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Un nuovo punto di ritrovo, pensato per valorizzare il quartiere e rafforzare il senso di comunità a Bergamo.

Bergamo. Dopo la riqualificazione è stato riaperto il giardino di via Lombardia nel quartiere di Redona. L’area verde, situata lungo la linea della tramvia delle valli e collocata tra i condomini, si affaccia sulla pista ciclopedonale che porta verso il centro cittadino. Il giardino versava in condizioni di degrado per quanto riguarda arredi e funzionalità, spesso utilizzato impropriamente come spazio per la libera circolazione dei cani. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per restituire l’area alla cittadinanza, trasformandola in un luogo di connessione urbana. I lavori hanno avuto una durata complessiva di 4 mesi, con costi pari a 70mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Redona, riapre il giardino di via Lombardia. C’è una nuova area cani: “Richiesta dai residenti”

In questa notizia si parla di: giardino - area - redona - lombardia

