Recuperare palazzo Calabresi per il rilancio del centro storico | l' opposizione riaccende i riflettori

Palazzo Calabresi, simbolo storico nel cuore di Viterbo, potrebbe rinascere grazie a un nuovo impulso dell’opposizione. La mozione presentata invita l’amministrazione comunale a collaborare con Regione e Provincia per valorizzare questo patrimonio e rivitalizzare il centro storico. Un’occasione unica per trasformare un monumento in un volano di crescita e identità locale. La sfida ora è concretizzare questa visione, restituendo a Palazzo Calabresi il suo ruolo di protagonista.

Torna sotto i riflettori palazzo Calabresi, lo storico edificio nel cuore della città a due passi da palazzo dei Priori. A rilanciarne il futuro è una mozione dell'opposizione, che chiede all'amministrazione comunale di attivarsi con la Regione e la Provincia di Viterbo per valutarne un utilizzo.

