Recanatese | attesa per il CdA societario si cerca una svolta nella gestione

I giorni passano, lo stallo persiste e, di conseguenza, le preoccupazioni dei tifosi della Recanatese, inevitabilmente, aumentano. Nulla di nuovo, sotto il "sole giallorosso" se non il fatto che domani è stato convocato un CdA societario dal quale si auspica che almeno venga ufficializzata una posizione chiara, definita, inequivocabile, sulla quale poi eventualmente lavorare. La premessa che, a nostro modesto avviso, deve essere fatta è che rilevare una societĂ calcistica non è così semplice perchĂ©, alla resa dei conti, di "commerciale" non c'è nulla e l'unico progetto è quello di conquistare il gradimento del territorio, cosa anche questa che spesso costa lacrime e sangue.