Rebus vice Chivu dopo Martusciello e Samuel altra ipotesi Inter – CdS

Con l’addio di Martusciello e Samuel, l’Inter si trova a dover individuare un nuovo vice per Cristian Chivu, che ha appena iniziato ufficialmente la sua avventura sulla panchina nerazzurra. Le ipotesi si moltiplicano e l’attesa cresce: chi sarà il prossimo a supportare il tecnico rumeno? Rimanete sintonizzati, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo nell’universo interista.

In casa Inter rimane adesso da capire chi affiancherà Cristian Chivu nel ruolo di vice allenatore. Ad oggi sembrano sfumati i nomi di Giovanni Martusciello e Walter Samuel. Ma spunta un’altra ipotesi. DUE SFUMATI – Fatto il primo allenatore, adesso bisogna trovare il vice. L’era di Chivu è partita ufficialmente ieri con la rescissione dal Parma, l’annuncio dell’Inter e i primi lavori ad Appiano Gentile. Già domani, il tecnico rumeno insieme alla squadra voleranno in direzione Stati Uniti per andarsi a giocare il Mondiale per Club. In casa Inter però resta il rebus legato al vice allenatore, che non molta probabilità si aggregherà alla squadra, viste anche le tempistiche, solamente dopo il Mondiale oppure a torneo inoltrato. 🔗 Leggi su Inter-news.it