Rebus Frattesi l’Inter abbassa il prezzo per l’addio | Roma e non solo in agguato

In un luglio carico di tensioni e speranze, i tifosi della Roma possono finalmente respirare: Ranieri ha scelto di rimanere e guidare la squadra con passione e dedizione. Questa decisione rappresenta un segnale forte di impegno e volontà di costruire un progetto ambizioso, soprattutto in vista della Champions. La strada è ancora lunga, ma con l’allenatore e una rosa competitiva, i giallorossi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Un lungo sospiro di sollievo per i tifosi della Roma in questo martedì di giugno, dopo la decisione di Ranieri di dedicarsi totalmente alla causa giallorossa, declinando il posto di nuovo ct della Nazionale italiana. L'ennesimo segnale di come a Trigoria si vogliano fare le cose per bene, mettendoci anima e corpo, dalla dirigenza ad un allenatore che avrĂ bisogno di tutto l'appoggio possibile da Sir Claudio. Gli serve anche una rosa da Champions League, e su questo ora si lavorerĂ : se in uscita si registra una frenata dell'affare Al Hilal-Angelino, in entrata ecco giungere novitĂ sul fronte Frattesi.