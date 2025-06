rebecca horn a rivoli alle radici del senso contemporaneo

Immergetevi nel mondo di Rebecca Horn, artista visionaria e pioniera del senso contemporaneo, attraverso una mostra a Rivoli che svela le sue radici profonde e il suo impatto duraturo. La rassegna, ospitata dal prestigioso Castello di Rivoli, offre un viaggio emozionante tra visioni innovative e riflessioni profonde, ricordando una figura fondamentale del panorama artistico internazionale. Un’esperienza che lascia il segno e invita a riscoprire il suo genio senza tempo.

Torino, 10 giu. (askanews) - Una mostra difficile da dimenticare, che ricostruisce la pratica di una artista dotata di visione e prospettiva. Il Castello di Rivoli dedica un'esposizione intensa a Rebecca Horn, artista tedesca scomparsa nel 2024, che aveva più volte esposto nel museo torinese. "Ci tenevo a ripercorrere la relazione che c'era tra l'istituzione e l'artista - ha detto ad askanews Francesco Manacorda, direttore del Castello di Rivoli - e darle uno spazio che non ha mai avuto in Italia. questa è la prima retrospettiva museale di Rebecca Horn in Italia, e oltretutto volevo avere un nome che invitava a una risonanza emotiva".