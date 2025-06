reazione a catena e quel trucchetto per alzare gli ascolti contro caduta libera

Reazione a Catena si conferma il re dell’estate di Rai1, sfidando la concorrenza di Caduta Libera con un trucco vincente: l’energia di Pino Insegno e le sorprese che tengono incollati milioni di telespettatori. Ma qual è il segreto del suo successo? Scopriamo come il game show riesca a mantenere alta la tensione e conquistare il pubblico, battezzando così un nuovo record di ascolti.

Reazione a Catena sta andando bene o no? Il game show dell’estate di Rai1 è tornato e per il secondo anno consecutivo ritroviamo Pino Insegno alla conduzione. Se l’anno scorso il suo arrivo era stato preceduto da un polverone mediatico politico per la mai celata amicizia con la premier Giorgia Meloni e gli andirivieni tra Palazzo Chigi e le feste di Fratelli d’Italia, quest’anno Insegno è tornato senza polemiche preventive. Tralasciando il debutto di Reazione a Catena contro il match Sinner-Alcaraz che ha bloccato l’Italia sul Nove, ieri sera c’era la prima vera sfida con Caduta Libera. Anche l’occhio più attento può essere tratto in inganno leggendo i dati d’ascolto e i relativi share. 🔗 Leggi su Bubinoblog