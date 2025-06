real voltanese trionfa nella finale playoff e conquista la seconda categoria

sentiti subito carichi e determinati, e questa energia si è vista in campo. La vittoria contro la Giovanili Santerno è il frutto di un lavoro duro e di grande coesione di squadra. Questa conquista rappresenta un traguardo importante che apre nuove sfide e opportunità. La Real Voltanese ha dimostrato di avere il cuore e il talento per crescere ancora. Ora, il futuro brilla più che mai: complimenti ai nostri campioni!

Superando per 2-1 la Giovanili Santerno in un match intenso e ricco di emozioni, la Real Voltanese si è aggiudicata la finale playoff e il conseguente ‘salto’ dalla Terza alla Seconda Categoria. Una partita in cui i ragazzi allenati da Fabrizio ‘Bicio’ Capra hanno dato il massimo per raggiungere il meritato obiettivo. "Siamo al settimo cielo – dichiara lo stesso Capra –; già in occasione del riscaldamento l’atteggiamento era positivo: ci siamo aiutati l’uno con l’altro ed abbiamo disputati un ottimo primo tempo, terminato però in parità. Nel secondo parte del match, a causa di un nostro errore difensivo, ci è stato fischiato un rigore contro, ma il nostro portiere Gabriele Tozzola si è superato e l’ha parato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net