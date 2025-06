Real Madrid ecco Huijsen | Il miglior giorno della mia vita Florentino | Difensore moderno pronto a trionfare

Il giorno è arrivato: Dean Huijsen, difensore moderno e talento promettente, ha scelto di vestire la maglia del Real Madrid, segnando un nuovo capitolo straordinario nella sua carriera. Dopo aver lasciato la Juventus e il Bournemouth per 60 milioni di euro, la sua energia e determinazione sono pronte a portarlo tra i protagonisti del club più prestigioso al mondo. È il momento di vivere una stagione indimenticabile…

Dean Huijsen, ex difensore della Juventus passato in questa finestra di mercato dal Bournemouth al Real Madrid per 60 milioni di euro (dopo che. 🔗 Leggi su Calciomercato.com