Fermi tutti! Il Real Madrid ha appena annunciato l’ingaggio di Dean Huijsen, il difensore moderno e promettente che Florentino Perez definisce “il miglior giorno della mia vita”. Con un investimento di 60 milioni di euro, i Blancos puntano forte sulla sua versatilità e talento per dominare il futuro del calcio europeo. Un acquisto che segna una nuova era per il club e accende le speranze dei tifosi di trionfare ancora.

2025-06-10 15:26:00 Fermi tutti! Real Madrid, ecco Huijsen: “Il miglior giorno della mia vita”. Florentino: “Difensore moderno, pronto a trionfare” Calciomercato Calciomercato.com.. Home.. Real Madrid, ecco Huijsen: “Il miglior giorno della mia vita”. Florentino: “Difensore moderno, pr.. AFP via Getty Images Dean Huijsen, ex difensore della Juventus passato in questa finestra di mercato dal Bournemouth al Real Madrid per 60 milioni di euro (dopo che la Juve lo aveva ceduto al Bournemouth un anno fa per 15 milioni), oggi è stato presentato ufficialmente dal club Blanco. Di seguito le sue parole, riportate da Marca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com