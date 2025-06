ReA! Fair | quando l’arte diventa spazio vivo di resistenza giovanile

ReA! Art Fair si propone come un'oasi di autenticità e resistenza, un'occasione unica per scoprire il talento emergente che sfida le convenzioni e risponde alla domanda: “Cosa significa vedere e scegliere oggi?” In un mondo dominato dalla mercificazione culturale, questa fiera italiana si impegna a valorizzare l’arte libera, vibrante e autentica. Un’occasione imperdibile per immergersi in un dialogo tra creatività e rivoluzione giovanile.

«In un’epoca plasmata dalla visione algoritmica, dalla fatica estetica e dalla mercificazione della cultura, che cosa significa vedere davvero? Cosa significa scegliere?». Da questa domanda nasce ReA! Art Fair, la prima fiera italiana interamente dedicata agli artisti emergenti, liberi da vincoli con gallerie o istituzioni. Realizzata da un team internazionale di giovani donne anche quest’anno ReA! rilancia la sua missione di sostegno all’arte indipendente con una nuova sede. Trasferitasi per la prima volta nello spazio OPOS nel Certosa District, un’ex fabbrica riconvertita in hub creativo, la fiera apre la stagione estiva dell’arte contemporanea con uno spirito rinnovato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - ReA! Fair: quando l’arte diventa spazio vivo di resistenza giovanile

