Re Carlo Meghan Markle rovina il Trooping the Colour | intervento inopportuno

Il Trooping the Colour, tradizionale celebrazione del compleanno di Re Carlo, quest'anno ha subito una sorpresa inaspettata. Nonostante la distanza, le tensioni con Meghan Markle sono arrivate fino al cuore della monarchia, lasciando il pubblico e gli osservatori chiedersi se l’evento sia più che mai sotto i riflettori delle polemiche. Con il programma confermato per sabato 14 giugno, tutti si chiedono: come influenzerà questa controversia la festa reale?

Meghan Markle rovina il Trooping the Colour di quest'anno a Re Carlo che non può festeggiare serenamente il suo compleanno pubblico. La Duchessa del Sussex è riuscita a sciupare uno degli eventi più importanti della Corona, nonostante sia a migliaia di chilometri di distanza. Re Carlo, confermato il programma per il Trooping the Colour. Sabato 14 giugno Re Carlo, Camilla, Kate Middleton, William e il resto della Famiglia Reale si troveranno a Buckingham Palace per assistere alla tradizionale parata militare in occasione del compleanno pubblico del Sovrano, ossia il Trooping the Colour. Un appuntamento molto amato, non solo dalla Corte, ma da tutti i sudditi.

