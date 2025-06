Re Carlo ha esitato a concedere i titoli reali nei passaporti di Archie e Lilibet?

Re Carlo ha esitato a concedere i titoli reali nei passaporti di Archie e Lilibet, alimentando speculazioni e tensioni nella famiglia reale. Secondo alcune fonti, Meghan Markle e il principe Harry incontrano ostacoli nel tentativo di ottenere documenti britannici per i loro figli, con un insider che rivela come lo zio di Harry, Charles Spencer, sia stato una vera e propria spalla di sostegno in questo delicato momento. La vicenda mette in luce le complessità di un ritorno alle origini che sembra ancora lontano dalla soluzione definitiva.

Secondo alcune fonti, Meghan Markle e il principe Harry avrebbero incontrato ostacoli nel tentativo di ottenere documenti britannici per i loro figli. Un insider di famiglia rivela che lo zio di Harry, Charles Spencer, gli è stato accanto come una vera e propria «spalla su cui piangere».

