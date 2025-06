razzia prima degli esami ladri vandali nei licei spaccato anche un muro

Un episodio inquietante che scuote il mondo scolastico pisano: ladri e vandali hanno colpito le scuole prima degli esami, lasciando dietro di sé danni materiali e un muro spaccato. La sicurezza delle nostre istituzioni è in discussione mentre studenti e insegnanti si preparano a concludere l’anno con impegno. Ma cosa si nasconde dietro questa ondata di intrusioni? È tempo di riflettere e agire per proteggere il nostro futuro.

Pisa, 10 giugno 2025 – Un’amara sorpresa alla vigilia della fine della scuola. Si può riassumere così la mattinata di ieri all’istituto Galilei-Pacinotti: nella notte, alcuni esterni si sono introdotti nelle due palestre delle rispettive scuole in via san Casciani, provocando danni e un piccolo furto. L’evento, scoperto all’apertura delle scuole di via Benedetto Croce, non ha portato a alterazioni dell’attività didattica, ma è stato necessario riorganizzare il tradizionale e tanto atteso torneo di pallavolo in programma per la conclusione dell’anno scolastico. Per la gioia degli studenti, i professori e le professoresse del plesso sono riusciti comunque a far giocare gli alunni tra il cortile e un’altra palestra “d’emergenza”, mentre la polizia ha potuto effettuare i dovuti sopralluoghi indisturbata. 🔗 Leggi su Lanazione.it